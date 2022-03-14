خاص| ابنة احمد حلاوة تكشف لمصراوي تفاصيل حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أكدت الشاعرة هبة حلاوة، ابنة الفنان الكبير أحمد حلاوة، تعافي والدها من إصابة بفيروس كورونا، موضحة أنه مازال يخضع للعلاج في المستشفى.

الشاعرة هبة حلاوة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قالت: "حالة الوالد الصحية، الحمد لله حاليا أحسن، وتشهد تحسن بسيط، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا".