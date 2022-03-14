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خاص| ابنة احمد حلاوة تكشف لمصراوي تفاصيل حالته الصحية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أكدت الشاعرة هبة حلاوة، ابنة الفنان الكبير أحمد حلاوة، تعافي والدها من إصابة بفيروس ، موضحة أنه مازال يخضع للعلاج في المستشفى.

الشاعرة هبة حلاوة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قالت: "حالة الوالد الصحية، الحمد لله حاليا أحسن، وتشهد تحسن بسيط، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا".

وأضافت: "الوالد مازال يخضع للعلاج بالمستشفى، بسبب مهاجمة الفيروس، أجهزة الحيوية بالجسم، مثل القلب والكلى والرئة، وتركت الإصابة بعض المشاكل الصحية المزمنة، التي يتم حاليا علاجها".

هبة تابعت: "أوضح هنا أن ما تردد عن فقدان الوالد القدرة على النطق، هو أمر غير صحيح".

الفنان الكبير أحمد حلاوة، نقل إلى المستشفى، بعد إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي.

وشارك الفنان الكبير أحمد حلاوة، مؤخرا في حكاية "90 يوم" ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب"، بطولة نضال الشافعي، أحمد رفعت، ميمي جمال، عفاف رشاد، ومن إخراج أحمد صالح.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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