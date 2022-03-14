نسرين طافش تكشف عن شخصيتها في مسلسل "جوقة عزيزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت الفنانة السورية نسرين طافش، عن شخصيتها ضمن أحداث مسلسلها الرمضاني الجديد "جوقة عزيزة".

ونشرت "نسرين" صور من كواليس مسلسلها السوري الجديد، وعلقت قائلة: "ملكة المسرح عزيزة خانم، دمشق 1929، جوقة عزيزة 2022".

مسلسل "جوقة عزيزة" من تأليف خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحاق، وإنتاج شركة جولدن لاين، وبطولة: نسرين طافش، وسام حنا، سلوم حداد، أيمن رضا، هبة نور.

وتدور أحداث المسلسل أثناء فترة الانتداب الفرنسي في سوريا، وحياة الراقصة عزيزة التي يقع في غرامها ظابط فرنسي.

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش مسلسل "المداح" بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، حنان سليمان، دنيا عبدالعزيز، محمد عز، جمال عبالناصر.