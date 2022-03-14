عبير صبري تحتفل بعيد ميلادها: "ربنا يبعتلي أيام حلوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة عبير صبري، بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم 14 مارس، ونشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت "عبير" على الصورة قائلة: "عيد ميلادي النهاردة، كل سنة وأنا طيبة وربنا يبعتلي أيام حلوة ويريح بالي، برج الحوت".

وحرص عدد من جمهور ومتابعي "عبير" على تهنئتها، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "كل سنة وإنتِ طيبة"، و"عيد ميلاد سعيد" وغيرها.

من ناحية أخرى شاركت عبير صبري في بطولة فيلم "2 طلعت حرب" الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وشارك في بطولة العمل: سمير صبري، أحمد مجدي، أحمد وفيق، ياسمين الخطيب، وهو من إخراج مجدي أحمد علي.