المنتج أحمد عبدالباسط يتعرض لحادث سيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعرض المنتج والمخرج أحمد عبدالباسط لحادث سيارة مساء أمس الأحد، ونشر صور لسيارته بعد تحطم الجزء الأمامي منها.

وكتب "عبدالباسط" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "قدر الله وما شاء فعل، اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك".

وحرص عدد من نجوم الفن على مؤازرة "عبدالباسط" أبرزهم: الفنان أحمد صادق، الكاتب وليد يوسف، الفنان دياب، هند سعيد صالح، وآخرون.

يذكر أن آخر أعمال المنتج أحمد عبدالباسط فيلم "سوق الجمعة" الذي عرض عام 2018، وشارك في بطولة العمل: عمرو عبدالجليل، صبري فواز، دلال عبدالعزيز، نسرين أمين، محمود حجازي، سلوى محمد علي.