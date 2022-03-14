فن ومشاهير

المنتج أحمد عبدالباسط يتعرض لحادث سيارة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعرض المنتج والمخرج أحمد عبدالباسط لحادث سيارة مساء أمس الأحد، ونشر صور لسيارته بعد تحطم الجزء الأمامي منها.

وكتب "عبدالباسط" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "قدر الله وما شاء فعل، اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك".

وحرص عدد من نجوم الفن على مؤازرة "عبدالباسط" أبرزهم: الفنان أحمد صادق، الكاتب وليد يوسف، الفنان دياب، هند سعيد صالح، وآخرون.

يذكر أن آخر أعمال المنتج أحمد عبدالباسط فيلم "سوق الجمعة" الذي عرض عام 2018، وشارك في بطولة العمل: عمرو عبدالجليل، صبري فواز، دلال عبدالعزيز، نسرين أمين، محمود حجازي، سلوى محمد علي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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