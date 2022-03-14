مسلسلات رمضان 2022.. تفاصيل انسحاب كمال أبو رية من مسلسل "المداح 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أكد الفنان كمال أبو رية، إصراره على الانسحاب من تصوير مسلسل "المداح 2"، الذي يشارك في بطولته مع الفنان حمادة هلال، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

الفنان كمال أبو رية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة “، مع الإعلامية إنجي أنور، أعلن انسحابه من المسلسل، بعد تصوير 20 % من مشاهده، وذلك بعد تجاهل الشركة المنتجة له، في الدعاية الخاصة بالعمل، وتقديمه بشكل لا يليق بقيمته الفنية.

أبو رية، قال خلال المداخلة: "الفنان حمادة هلال بطل المسلسل، عرض عمل الدعاية الخاصة بي، على نفقته الشخصية، ولكني رفضت".

".وأضاف: "اعتذرت عن مسلسل المداح ٢، وهذا قرار نهائي، ولن أتراجع عن قراري، لأني مصاب بأذى نفسي مما حدث معي".

مسلسل "المداح 2"، يشارك في بطولته، أحمد بدير، أحمد عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوى، هادى خفاجى، تامر شلتوت، صبحى خليل، محمود عامر، عبير فاروق، هايدى رفعت، بسمة ماهر.