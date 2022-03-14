فن ومشاهير

روجينا تنشر البوستر الدعائي لمسلسلها الجديد "كيد الحريم"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

روجت الفنانة روجينا لمسلسلها الجديد "كيد الحريم" المنتظر عرضه ضمن سباق مسلسلات رمضان 2022.

ونشرت روجينا البوستر الدعائي للعمل عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

ويعرض المسلسل حصريًا على قناة أبو ظبي الفضائية، وهو من بطولة: روجينا، هنادي الكندري، روان العلي، عبدالله الإمام، محمد الحداد، عبدالله الطليحي، ومن تأليف فهد علي البلوشي، وإخراج مصطفى فكري

يذكر أن روجينا شاركت في دراما رمضان 2021 بمسلسل "بنت السلطان"، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وشاركها البطولة: أحمد مجدي، باسم سمرة، محمد مهران، محمود حافظ، ندا موسى، حسن أبو الروس.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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