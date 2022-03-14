المطرب علي الألفي يخضع لعملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف المطرب علي الألفي عن خضوعه لعملية جراحية بأحد مستشفيات مدينة بورسعيد.

ونشر "الألفي" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، صورة له من داخل المستشفى، وعلق قائلا: "صباح الخير، الحمد لله رب العالمين، امبارح عملت عملية جراحية في بورسعيد وخلصت من مشكلة كانت مزمنة بقالها وقت طويل".

وتابع: "شكر كبير للصديق الدكتور أحمد شرف وطاقمه على اهتمامهم، والحمد لله، لسه قاعدين لكم نرازي".

يذكر أن آخر أعمال علي الألفي أغنية "سلم لي على حبيبك" والتي أطلق عليها "نشيد الإكسات"، وهي من كلمات طارق علي، توزيع زناتي، هندسة الصوت بيشوي مجدي، وتم تصويرها في ستوديو كيان، تحت إدارة المخرج أحمد حمدي