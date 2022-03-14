مسلسلات رمضان 2022.. خالد الكمار يكشف لمصراوي كواليس تقديم موسيقى "فاتن أمل حربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد المؤلف الموسيقي خالد الكمار، انتهائه من تسجيل وتسليم جزء كبير من الموسيقى التصويرية، لمسلسل "فاتن أمل حربي"، الذي تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

المؤلف الموسيقي خالد الكمار في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "أخوض في المسلسل تجربة مختلفة، بعيدة عن الطابع الأوركسترالي، في أعمالي السابقة والحمد لله، وبدأت العمل عليها منذ فترة، والحمد لله انتهيت من تسجيل وتسليم معظمها".

وأضاف: "بعد المناقشة مع المخرج محمد العدل، وضعت موسيقى مصرية صميمة، في كل تفاصيلها".

الكمار تابع: " ع حفاظي على الشخصية الموسيقية لي، أستطيع القول إنها قريبة من العالم الموسيقي في أعمال أستاذنا عمار الشريعي، ومنها موسيقى مسلسلات مثل (أرابيسك) و(حديث الصباح والمساء)، من حيث طابعها المصري الخالص، وهو أفضل من قدم هذه التوليفة".

مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة: نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، فادية عبدالغني، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل، وإنتاج جمال العدل، ويعرض المسلسل على شاشة CBC ومنصة "شاهد" وتطبيق واتش ات.