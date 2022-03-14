طارق العريان لصديقته الجديدة.. “انت الحظ”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 20 دقيقة

في مفاجئة من العيار الثقيل فجرها المخرج طارق العريان للمرة الاولى، مؤكداً من خلالها جميع الاشاعات حول ارتباطة بعارضة الأزياء الأرمينية السورية نيكول سعفان، التي تصغره بأكثر من 20 سنة، وذلك بعد مضي أكثر من عام على انفصاله عن المطربة السورية أصالة نصري، ويقال انها كانت من اسباب انفصاله عن اصالة.

وحرص المخرج الشهير على تهنئة نيكول سعفان بعيد ميلادها، ونشر صورة لها بدون أن يظهر وجهها على حسابه الشخصي بـانستغرام، وكتب السبت: “كل سنة وأنتِ طيبة.. أنت الحظ”.

لترد عليه الإعلامية المصرية شيرهان أبو حسن قائلة: “أحبكم أنتم الاثنين” مرفقة حساب نيكول وطارق، فيما كتبت الممثلة المصرية نسرين إمام “فعلا هيا الحظ الحلو”.

كما تداولت مواقع التواصل أن الصورة التي نشرها طارق العريان لصديقته، تعود إلى شهر تشرين الأول “أكتوبر” من عام 2020، وسبق ونشرتها الأخيرة عبر حسابها على “ستوري إنستغرام” في ذلك التوقيت.

وبدأت نيكول سعفان في الظهور في عدد من المناسبات الفنية والاحتفالات، وظهرت مع العديد من المخرجين والمنتجين كان منهم طارق العريان، وظهرت مؤخرا في أغنية “يا بلدنا يا حلوة” للفنان عمرو دياب، التي كانت من إخراج العريان.

وكانت قصة طلاق المخرج طارق العريان والفنانة السورية أصالة قد أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي عام 2019 وبداية 2020، خصوصاً بعد أن نشرت أصالة صورة لطليقها مع حبيبته الجديدة نيكول سعفان، ووصفت تصرفه بـ”العيب”، فيما ترددت معلومات عن أن أصالة حصلت على تسجيلات صوتية عاطفية جمعت العريان ونيكول، وهو ما تسبب بانفصالها عنه.

يذكر أن الفنانة السورية أصالة أعلنت زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن في ديسمبر الماضي، في حين لفت متابعون إلى أن العريان قام بإلغاء متابعته لطليقته عبر إنستغرام بعد انتشار خبر ارتباطها.