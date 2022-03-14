بسبب “أنت لست المديرة” اماراتية تطلب تعويض 150 ألف درهم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

في حادثة مثيرة للاستغراب رفعتها امرأة ضد أخرى، في محكمة العين الابتدائية في الامارات، تطالب فيها بتعويض بقيمة 150 ألف درهم اي “حوالي 40 ألف دولار” وذلك يعود للأضرار المادية والمالية التي لحقت بها بعد أن قالت لها جملة “أنت لست المديرة وأنت ولا شيء” وفق صحيفة البيان الإماراتية.

وكانت المشكو عليها أدينت عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي، وتم تغريمها مبلغ ألف درهم عما أسند إليها لكن الشاكية، رفعت دعوى أمام محكمة العين للمطالبة بالحصول على مبلغ 150 ألف درهم، مؤكدة تعرضها لضرر مادي ومعنوي يتمثل في سمعتها في مكان عملها وخروج العملاء من المكان.

في المقابل، قدمت المشكو عليها مذكرة تمسكت فيها بعدم وقوع أي أضرار على الشاكية تستحق التعويض المطالب به.

ومن جهتها، قالت المحكمة في حكمها إن الشاكية لم تقدم ما يثبت أن هناك أضراراً مادية لحقت بها من جراء خطأ المشكو عليها، ولم تجد المحكمة أساساً في الأوراق لطلبها التعويض عن الأضرار المادية يمكن من خلاله تحديد قيمة الأضرار والخسائر التي لحقت بها، ولم تبين أيضاً مقدار ما فاتها من كسب، وما لحقها من خسائر مادية جراء هذا الفعل، الأمر الذي يكون معه هذا الطلب قائما على غير سند.

وبهذا حكمت المحكمة الاماراتية بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغ 15 ألف درهم (حوالي 4 آلاف دولار)، مع إلزامها بما يناسب هذا المبلغ من الرسوم والمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.