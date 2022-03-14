كتب امير فتحي في الاثنين 14 مارس 2022 03:50 مساءً - شارك الفنان السعودي ” رابح صقر ” متابعيه عبر حسابه على موقع التغريدات تويتر بمقطع فيديو لنجليه ” صقر والوليد ” في أحدث ظهور لهما . فظهر رابح صقر في الفيديو برفقة ولديه الذين أصبحا بعمر الشباب وهم بداخل السيارة .. وقام الفنان السعودي بتقديم أولاده في بداية المقطع وتعريفهم للجمهور . ثم قام رابح صقر بغناء أغنيته ” نوع من البشر ” مع نجليه صقر والوليد والتي طرحها مؤخراً في ألبومه الجديد “رابح 2022” . وكتب الفنان رابح صقر في تعليقه على المقطع : ” صقر والوليد الله يحفظهم ويحفظ لكم أولادكم ” . ولاقى الفيديو تفاعلا واسعا من جانب المتابعين الذين لاحظوا الشبه الكبير بين النجم الخليجي ونجليه، لافتين إلى أنهما نسخة مصغّرة عنه .

كانت هذه تفاصيل خبر أحدث ظهور لنجلي الفنان ” رابح صقر ” الشابين .. والجمهور : ” نسخة مصغرة عنه “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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