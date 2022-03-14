شاهد.. ازدحام وتدافع على عطور فوز الفهد المجانية في معرض العطور في الرياض!

كتب امير فتحي في الاثنين 14 مارس 2022 03:50 مساءً - تناقلت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد من معرض العطور الذي يقام في العاصمة السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.
وقد اظهر الفيديو اردحام شديد وتدافع بين عدد كبير من الحضور أثناء توزيع الفاشينستا الكويتية فوز الفهد عطورا مجانية على الحضور.
وقد اثار هذا المشهد كما مشاهد سابقة لتزاحم الجمهور على الفاشينستات في معرض العطور موجة من الاستنكار من عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي الذين رؤوا فيه اساءة للمجتمع السعودي.
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