ياسمين رئيس تشارك نصيحة لجمهورها بعد الطلاق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الممثلة المصرية ​ياسمين رئيس​، صورة لها على وسائل التواصل الاجتماعي بعد مرور أيام على طلاقها من المخرج ​هادي الباجوري،​ وعلقت قائلة: “الماضي هو معلمك لكن الحاضر هو من صنعك”.

وكانت الممثلة المصرية أعلنت خبر طلاقها من زوجها هادي الباجوري بعد زواج دام 11 سنة، مستعينة بآية قرآنية: “بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، صدق الله العظيم”.

وأكملت الفنانة قائلة: “الحمد لله على كل شيء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم”. ولم يكشف الثنائي عن سبب الطلاق.