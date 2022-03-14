فن ومشاهير

ياسمين رئيس تشارك نصيحة لجمهورها بعد الطلاق

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الممثلة المصرية ​ياسمين رئيس​، صورة لها على وسائل التواصل الاجتماعي بعد مرور أيام على طلاقها من المخرج ​هادي الباجوري،​ وعلقت قائلة: “الماضي هو معلمك لكن الحاضر هو من صنعك”.

وكانت الممثلة المصرية أعلنت خبر طلاقها من زوجها هادي الباجوري بعد زواج دام 11 سنة، مستعينة بآية قرآنية: “بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، صدق الله العظيم”.

وأكملت الفنانة قائلة: “الحمد لله على كل شيء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم”. ولم يكشف الثنائي عن سبب الطلاق.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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