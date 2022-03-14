حول انفصالها عن روتانا.. مكتب نجوى كرم يوضح عبر بتجرد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت في الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي أقوايل حول انفصال النجمة اللبنانية نجوى كرم عن شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وحسماً للشائعات، أوضح المكتب الإعلامي للفنانة نجوى كرم في اتصال مع موقع “بتجـرد” أن كل ما تردد بشأن هذا الموضوع غير صحيح، وأن التعاقد بين نجوى وشركة “روتانا” لا يزال قائمًا ولم تنته صلاحيته بعد.

وشدّد المكتب الإعلامي للفنانة نجوى كرم على العلاقة المميّزة بين “شمس الغنية اللبنانية” والشركة السعودية، كما أكد لموقعنا أن نجوى تحضّر لأعمال فنية جديدة في الفترة الراهنة وطلب المكتب، التأكد من صحَة الاخبار من مصدرها قبل نشرها.

يُذكر أن آخر أعمال نجوى كرم الفنية مع شركة “روتانا” كانت أغنيتي “مغرومة 2” كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع داني حلو، و“ساحر قلوب” كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع داني حلو.