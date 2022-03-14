شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تحيى الذكرى الـ14 لوفاة والدها: ضهرى اتكسر وخلص الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة زينة، ذكرى مرور 14 عامًا على وفاة والدها، ونشرت صورة عبر حسابها الرسمى بإنستجرام لوالدها الراحل، وقالت: "زي النهاردة من 14 سنة قلبي مات، وضهري اتكسر وخلص الحب من الدنيا".

وقالت زينة فى المنشور: "زي النهاردة من 14 سنة قلبي مات، وضهري اتكسر وخلص الحب من الدنيا راح اللي كان بيحبني بجد وكان كل حياتي ومستقبلي كان الفرحة اللي في حياتى، أنا بكتب هنا علشان عاوزاكوا تدعوله لو بتحبوني ده أبويا وكان وما زال بالنسبالي أحن واطيب وأطهر وأجدع أب وراجل شفته في حياتي ممكن تقروا له الفاتحة، "رضا ابن فاطمة" وادعوا معايا يارب تكون في الجنة يا بابا".



زينة



والد زينة

ومن جهة أخرى كشفت الفنانة زينة، عن السبب فى قلة ظهورها خلال الفترة الماضية لمتابعيها عبر حساباتها على مواقع السوشيال ميديا، مشيرة إلى أن السبب هو إصابة والدتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منذ أسبوعين.