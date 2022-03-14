شكرا لقرائتكم خبر عن نوستالجيا.. محمد صبحى يستعيد ذكريات طفولته بصورة بالألوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان الكبير محمد صبحى، صورته من مرحلة الطفولة، حيث فاجأ الجمهور ومتابعيه بصورته بالألوان، والتي شاركها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وعلق عليها: "صورة الطفولة بالألوان".



طفولة محمد صبحي



محمد صبحي في طفولته

ولاقت صورة الفنان محمد صبحى، من مرحلة الطفولة، تفاعل كبير من متابعى صفحته على "فيس بوك"، الذين أبدوا إعجابهم وتقديرهم للنجم الكبير، ويأتي هذا في إطار استعادة محمد صبحى، لذكرياته القديمة بشكل دائم، سواء الخاصة به وعائلته، أو زملائه من النجوم.

ويشار إلى أن الفنان الكبير محمد صبحى، استعاد – في وقت سابق - ذكرياته مع الفنانة الراحلة سعاد نصر، حيث نشر صورًا قديمة جمعتهما مع أفراد عائلة "ونيس"، وقال فى تدوينة عبر حسابه الرسمى على موقع "فيس بوك"، تعليقًا على صورتين من مسلسل "يوميات ونيس": "مرت السنوات وستظل مايسة الغائبة عن دنيانا الحاضرة وبشدة فى قلوبنا".

وتظهر الراحلة سعاد نصر، فى إحدى الصورتين خلف الفنان محمد صبحى، ومن حولهما أبناء عائلة ونيس، فيما تغيب "مايسة" عن الصورة الثانية، التى يظهر فيها النجم محمد صبحى، منفردًا مع النجوم الشباب فى المسلسل الشهير، بينما أكد أنها حاضرة فى قلوبهم رغم غيابها عن الصورة الثانية.