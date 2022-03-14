تطورات الحالة الصحية للفنان ” أحمد حلاوة “

كتب امير فتحي في الاثنين 14 مارس 2022 02:57 مساءً - كشفت ” هبة حلاوة ” إبنة الفنان المصري ” أحمد حلاوة ” في منشور لها عبر حساب والدها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن تطورات الحالة الصحية لأبيها بعد إصابته الشهر الماضي بفيروس كورونا .

فكتبت هبة حلاوة في منشورها : ” نأمل ونتعشم في كرم الله أن يتم شفاء والدي د. أحمد حلاوة ويأتي شهر رمضان وهو ينير حياتنا كما كان ” .

وعن وضعه الصحي الحالي قالت : ” اطمئن كل محبيه التحسن بسيط والحالة مستقرة، لازلنا في المستشفى لتلقي العلاج ومع دعواتكم وكرم الله سوف يكون في أحسن حال قريبا بإذن الله تعالى ” .