كتب امير فتحي في الاثنين 14 مارس 2022 02:57 مساءً - كشفت ” هبة حلاوة ” إبنة الفنان المصري ” أحمد حلاوة ” في منشور لها عبر حساب والدها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن تطورات الحالة الصحية لأبيها بعد إصابته الشهر الماضي بفيروس كورونا .
فكتبت هبة حلاوة في منشورها : ” نأمل ونتعشم في كرم الله أن يتم شفاء والدي د. أحمد حلاوة ويأتي شهر رمضان وهو ينير حياتنا كما كان ” .
وعن وضعه الصحي الحالي قالت : ” اطمئن كل محبيه التحسن بسيط والحالة مستقرة، لازلنا في المستشفى لتلقي العلاج ومع دعواتكم وكرم الله سوف يكون في أحسن حال قريبا بإذن الله تعالى ” .
كانت هذه تفاصيل خبر تطورات الحالة الصحية للفنان ” أحمد حلاوة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.