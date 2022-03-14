راندا رياض تثير الجدل حول انفصالها عن زوجها محمد الشرنوبي

كتب امير فتحي في الاثنين 14 مارس 2022 02:57 مساءً - انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أنباءا على مواقع التواصل الاجتماعي حول انفصال مديرة أعمال الفنانة أنغام ” راندا رياض ” عن زوجها الفنان ” محمد الشرنوبي ” بعد زواج استمر لمدة عام ونصف العام .

وتم تداول تلك الأنباء عقب قيام راندا رياض بحذف جميع الصور التي تجمعها بزوجها محمد الشرنوبي عبر حسابها على تطبيق إنستجرام .. بينما على الصعيد الآخر لا يزال الشرنوبي محتفظًا بصورها ومتابعتها .

يذكر أن الظهور الأخير الذي جمع الثنائي محمد الشرنوبي وراندا رياض كان بالعرض الخاص لفيلمه ” فرق خبرة ” الذي شاركه في بطولته هدى المفتي وطه دسوقي والفنانة الراحلة ” دلال عبد العزيز ” ومجموعة من الشباب وتم عرضه في العام الماضي .