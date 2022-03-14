شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تشهد العرض المسرحى "في انتظار بابا" للمخرج سمير العصفورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة العرض المسرحي "في انتظار بابا" للمخرج الكبير سمير العصفوري وذلك بالمسرح القومي وبحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي، وعدد من الفنانين والمسرحيين وحشد جماهيري كبير.

يذكر أن عرض فى إنتظار بابا لفرقة المسرح القومى وانتاج البيت الفنى للمسرح ويمزج ملامح من الملحمة الشعرية الشهيرة الإلياذة لهوميروس بمعالجة وتحليل عالم النفس فرويد لعقدة إلكترا ويهدف الى نشر قيم السلام والتسامح والتعايش بين البشر بشكل عام وبطولة سماح أنور بمشاركة بثينة رشوان، أحمد سلامة، مفيد عاشور،ماهر محمود ،سميحة عبدالهادي، فتحي سعد، أيمن إسماعيل، على كمالو، بسمة شوقي، وليد أبوستيت، خالد عبدالحميد، إضاءة مصطفى عزالدين، موسيقي احمد الناصر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور إيهاب العوامري، ملابس أماني حسني، إعداد سمير العصفوري وأيمن إسماعيل، ومن إخراج سمير العصفوري .

يذكر أن المخرج الكبير سمير العصفوري هو أحد أهم مخرجي المسرح المصري والعربي ويتميز بأسلوب متفرد فى الإخراج وقدم مسرحا للقطاع العام والخاص وكان صاحب فضل علي جيل كبير من الممثلين اكتشفهم في المسرح ثم انطلقوا للسينما والدراما التليفزيونية.

أخرج العديد من المسرحيات منها: الدرس ليونسكو بالمسرح العالمى، بلدتنا لوايلدر بالمسرح العالمى، جسر آرتا بالمسرح العالمى، زيارة السيدة العجوز لدورينمات بالمسرح العالمى، مأساة الحلاج لصلاح عبد الصبور بمسرح دار الأوبرا عام 1967، مهرجان الضحك والبكاء لسيد الشوربجى لمسرح الجيب، إيزيس في باريس لتوفيق الحكيم للمسرح الحديث (عرضت بفرنسا فقط )، مولد الملك معروف لشوقى عبد الحكيم بمسرح الطليعة 1975، ياعنتر ليسرى الجندى بمسرح الطليعة، السيرة الهلالية ليسرى الجندى بمسرح الطليعة، العسل عسل والبصل بصل لبيرم التونسى بمسرح الطليعة، حدث في وادى الجن ( شوقى وحافظ ) ليسرى الجندى، الزعيم محمد فريد بمسرح الجمهورية، الست هدى لأحمد شوقي بالمسرح القومى، القاهرة 80 عن رواية يوم قتل الزعيم لنجيب محفوظ .

كما أخرج لمسرح القطاع الخاص: نجمة الفاتنة تأليف بهجت قمر لفؤاد المهندس مستوحاة من إيرما لادوس، جوازة بمليون جنيه لمسرح الريحانى، أولاد على بمبة لمسرح الريحانى مستوحاة من الأخوة كرامازوف، انها حقا عائلة محترمة، العيال كبرت، لعبة اسمها الفلوس، الزيارة انتهت، الدنيا لما تضحك، كلام فارغ جدا لأحمد رجب، عروسة تجنن، حزمني يا.