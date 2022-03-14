شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم "ملف سرى" يزينون البوسترات الدعائية للمسلسل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضم مسلسل "ملف سرى"، باقة كبيرة من نجوم الوسط الفنى، الذين يتشوق الجمهور لمتابعتهم خلال شهر رمضان المقبل، حيث يعرض العمل الدرامى على ثلاثة قنوات تلفزيونية هى CBC وDMC والحياة، كما يعرض أيضًا على منصة Watch it.

وفى إطار تشويق الجمهور، نشر مجموعة من نجوم العمل بينهم، هانى سلامة، ومحمد محمود عبد العزيز، وعائشة بن أحمد، وماجد المصرى، وإدوارد، الأفيشات الدعائية للعمل والتي تحمل صورهم، وذلك للترويج للمسلسل وإثارة حماس المتابعين لأحداث العمل الدرامى المنتظر.

مسلسل "ملف سرى"، من إنتاج ريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز، وإخراج حسن البلاسى، وتأليف محمود حجاج وبطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، محمد محمود عبد العزيز، إيهاب فهمي، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتدور أحداث مسلسل "ملف سرى" حول انتشار عمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال المتمثلة فى عائلة "المالكى" الذى كان لهم تعاملات اقتصادية كبيرة داخل السوق المصرى من حيث عدد الشركات والمصانع الكبرى والمعروف عن هذه العائلة النزاهة والأمانة، لكن تم كشفهم عن طريق بعض الرجال الشرفاء ليقعوا تحت يد المستشار يحيى عز الدين القاضى الذى يعتبر مثال للنزاهة والشرف.

ويتصدى المستشار يحيى عز الدين لهم ويرفض كل سبل الابتزاز، ويهددونه باهله حتى يتم قتل خطيبته فى ظروف غامضة مع أحد أفراد العائلة خارج مصر، مما يجعله يقرر ان يقضى على أسطورة عائلة المالكى الفاسدة ولكن أثناء هذه الرحلة يلتقى بمريم المالكى ابنة هارون المالكى، وتبدأ رحلتهم سويا لمحاربة الفساد واظهار الحقائق.