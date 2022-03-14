شكرا لقرائتكم خبر عن ليعيشوا سعداء آمنين.. دنيا سمير غانم تحلم بمدينة تستضيف فيها أطفال العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنت النجمة دنيا سمير غانم، أمنية عبر حسابها على تويتر، وغردت قائلة: "بتمني يكون عندي مدينة أستضيف فيها كل أطفال العالم عشان يعيشوا "سعداء" "آمنين" اللهم احفظهم جميعًا".

دنيا سمير غانم من النجمات التي ارتبط بها الأطفال قبل الكبار، حيث تعلق الأطفال بأعمالها الفنية سواء تمثيل أو غناء، هذا إلى جانب غنائها مع الأطفال في المناسبات الرسمية، جعلها تبدو قريبة منهم للغاية، لذلك كشفت دنيا عن أمنيتها اتجاه الأطفال.



دنيا سمير غانم

وسبق أن شاركت دنيا سمير غانم، محبيها ومتابعيها، بصورة عائلية برفقة والديها الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من متابعيها، وعلقت دنيا سمير غانم على الصورة التى نشرتها عبر حسابها على إنستجرام لها ولأسرتها: "يا رب ارحمهما واسعدهما".

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم قد حرصت على الاحتفال بمناسبة عيد الحب، حيث شاركت جمهورها صورة قديمة لوالديها الراحلين الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وهما يحتضان بعضهما، مؤكدة أنها أفضل قصة حب من وجه نظرها.

وعلقت دنيا سمير غانم، على الصورة التى نشرتها لوالديها الراحلين، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، "أجمل قصة حب، ربنا يرحمكما ويسعدكما مع بعض فى الجنة بإذن الله".