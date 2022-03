شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى يناشد الجمهور الدعاء لشقيقه بعد سوء حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر شقيق الفنان حميد الشاعري بحالة صحية غير مستقرة، ما دفع النجم حميد، لنشر صورة شقيقه من خلال حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك"، مناشدًا جمهوره ومتابعيه بالدعاء له أن يمن عليه بالصحة والعافية، وعلق "الشاعرى"، على الصورة، "اللهم يا شافي يا عافى، اشفى أخى محمد وافيه واحفظه يا حفيظ من كل سوء".



حميد الشاعري

وعلى جانب آخر، كانت نبيلة الشاعرى، ابنة الكابو حميد الشاعرى، طرحت ثانى أغانيها باللغة الإنجليزية وتحمل اسم "So Suddenly"، والأغنية من كلمات نبيلة الشاعرى، وتعد أول تجاربها فى الألحان، وتوزيع والدها النجم حميد الشاعرى، وميكس وماستر محمود الشاعرى.

كما طرحت نبيلة، سابقا، أغنية "better than me" باللغة الإنجليزية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وكانت من ألحان وتوزيع والدها، ومن كلماتها، وأخرج الأغنية شقيقها نوح الشاعرى.

وقالت نبيلة فى تصريحات سابقة لها، إنها تربت على الغناء العربى فى الأساس، مشيرة أنها خطوة قادمة تسعى لتحقيقها فى المستقبل، ولكن يجب أن تقدم أغنية تشبهها، كما كشفت عن نصائح والدها لها، مؤكدة أنه دائما يقول لها «افتحى صوتك»، موضحة أنها تعلمت منه الكثير سواء فى الغناء والمزيكا أو حتى فى الحياة بشكل عام.