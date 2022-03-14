شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر أغانى تترات على الحجار فى الدراما بعد عودته مع "جزيرة غمام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر النجم على الحجار من أشهر مطربى تترات المسلسلات وكان لصوته عامل لنجاح المسلسل، ويعود الحجار بعد غياب 7 سنوات لغناء تتر المسلسل الصعيدى "جزيرة غمام" بطولة طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب ومى عز الدين، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ويقدم الفنان على الحجار تتر البداية والنهاية الخاص بمسلسل "جزيرة غمام"، بعدما اجتماع مع مؤلف العمل عبد الرحيم كمال والمخرج حسين المنباوى والشاعر إبراهيم عبد الفتاح، والملحن شادى مؤنس للاتفاق على تفاصيل الأغنية.

ومسيرة الفنان على الحجار في غناء تترات المسلسل ثرية جدًا، إذا قدم أكثر من 25 تترا في الدراما التليفزيونية، فكانت بدايته مع الراحل أحمد زكى في تتر مسلسل "الأيام"، وقدم بعد ذلك تتر مسلسل "أبواب المدينة"، مسلسل "النديم"، مسلسل "أبناء العطش"، مسلسل "عصر الحب".

وغنى تترات كانت عامل من عوامل نجاح المسلسل وأصبحت علامة مميزة في تراث الغناء الدرامى منهم، "الشهد والدموع"، "بوابة الحلوانى"، "المال والبنون"، ذئاب الجبل"، "شارع المواردى"، "السيرة الهلالية"، "شيخ العرب همام"، "الرحايا"، وغيرها من المسلسلات.

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، عبد العزيز مخيون، محمد جمعة، هبة عبد الغنى وظهور خاص للفنانة وفاء عامر، وتدور أحداث العمل في حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن، وأحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن