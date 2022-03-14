بعد تعرضه لأزمة صحية.. حميد الشاعري يدعو لشقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان حميد الشاعري، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، صورة لشقيقه "محمد" الذي يمر بوعكة صحية.

وعلق "الشاعري" على صورة شقيقه قائلا: "اللهم يا شافي يا عافي، اشفي أخي محمد وعافيه واحفظه يا حفيظ من كل سوء".

فيما علق عدد من الجمهور ونجوم الفن على "المنشور" داعيين الله لشقيقه بالشفاء العاجل، أبرزهم: فارس، مها بهنسي، محمود فارس، وآخرون.

من ناحية أخرى شارك الفنان الكبير حميد الشاعري في لجنة تحكيم ببرنامج اكتشاف المواهب الفنية "الدوم" "فئة الغناء" بجانب كل من الملحن عمرو مصطفى، والشاعر أمير طعيمة، ويعرض البرنامج على شاشة "أون".