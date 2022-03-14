تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت هبة حلاوة، ابنة الفنان الكبير أحمد حلاوة، عن تطورات الحالة الصحية لوالدها.

ونشرت "هبة" عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، أغنية من كلماتها وعلقت عليها: "دعوة للتفاؤل والأمل، أغنية حياتنا كلمات هبة حلاوة، غناء وألحان كريم الصاوي، توزيع ماركو وحيد".

وتابعت: "نأمل ونتعشم في كرم الله أن يتم شفاء والدي دكتور أحمد حلاوة ويأتي شهر رمضان وهو ينير حياتنا كما كان، اطمئن كل محبيه، التحسن بسيط والحالة مستقرة، لازلنا في المستشفى لتلقي العلاج، دعواتكم وكرم الله سوف يكون في أحسن حال قريبا بإذن الله تعالى".

وكان الفنان أحمد حلاوة قد أصيب الشهر الماضي بفيروس كورونا، ونقل لغرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات.