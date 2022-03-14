كاظم الساهر بصحبة حفيدتيه في حفله الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان الكبير كاظم الساهر، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بحفيدتيه من حفله الغنائي الأخير بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب: "كاظم الساهر في حفل لوس أنجلوس يوم 12 مارس 2022"، وحازت الصور على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

وشاركت "سناء وآية" ابنتي وسام نجل كاظم الساهر، جدهما، الغناء في اغنية "عيد العشاق" وسط تفاعل الجمهور.

ويحيي المطرب العراقي حفلا ضمن جولته الغنائية بالولايات المتحدة الأمريكية بولاية شيكاجو، وتتضمَّن الجولة عددا من المدن منها ديترويت وواشنطن ونيو جيرسي.

ويسافر بعدها "الساهر" إلى كندا لإحياء حفلين في مدينتي تورنتو ومونتريال، يومي 30 مارس و1 أبريل.