“ذا باتمان”.. يحافظ على الصدارة في أميركا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ 39 دقيقة

تصدّر فيلم “ذا باتمان”، الجزء الجديد من سلسلة مغامرات الرجل الوطواط، شباك تذاكر صالات أميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي.

وأفادت شركة “إكزيبيتر ريليشنز” المتخصصة ، وفق التقديرات الأولية، بأن الفيلم الذي أنتجته شركة “وورنر براذرز” ويؤدي الممثل البريطاني روبرت باتينسون دور البطولة فيه، قد حقق 66 مليون دولار من الجمعة إلى الأحد، مما رفع إجمالي إيراداته في الولايات المتحدة إلى أكثر من 238 مليوناً، تضاف إليها 224 مليون دولار على مستوى العالم، علماً أن تكلفة إنتاجه قدّرت بنحو 200 مليون.

أما المركز الثاني فقد بقي من نصيب فيلم المغامرات “أنتشارتد” (Uncharted) المستوحى من لعبة فيديو واسعة الشعبية تنتجها “سوني”، إذ إن الشريط الذي يؤدي فيه توم هولاند دور صائد كنوز جمع 9.2 ملايين دولار في عطلة نهاية الأسبوع.

كذلك، احتل المرتبة الثالثة البث الحيّ، السبت، في صالات السينما لحفلة أحيتها فرقة البوب الكورية الجنوبية الشهيرة “بي تي إس” في سيول بعنوان “Permission to Dance on Stage” وبلغت إيراداتها 6.8 ملايين دولار.

وشكّل حصول الحفلة على هذا المركز حدثاً نادراً في ترتيب شباك التذاكر، وهو بات بذلك النقل المباشر الأعلى تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما على الإطلاق، وفق موقع “هوليوود ريبورتر” المتخصص.

و المرتبة الرابعة كانت من نصيب فيلم “دوج” الذي يروي رحلة على الطريق لمحارب قديم في الجيش (يتولى دوره تشانينغ تايتم)، يرافق الكلب “لولو” الذي أصيب خلال خدمته مع الجيش في أفغانستان، إلى جنازة صاحبه السابق، وحصد الفيلم 5.3 ملايين دولار بين الجمعة والأحد.

وحلّ فيلم “سبايدر-مان: نو واي هوم” الذي يؤدي دور البطولة فيه توم هولاند في المرتبة الخامسة مع 4.1 ملايين دولار، فيما تجاوزت مداخيله العالمية 1.1 مليار دولار.