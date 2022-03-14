أنغام تردّ على شائعات زواجها من حسين فهمي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - مارس - 2022 11:38 صباحًا

تلاحق المغنية المصرية أنغام شائعات الزواج والارتباط، لا سيما بعد انفصالها عن الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم. ومن الشائعات التي انتشرت مؤخرا ارتباطها بالممثل المصري حسين فهمي، التي ردت عليها انغام مؤكدةً أنها ضحكت، على عكس ردة فعلها في المرات السابقة حيث تطاردها شائعات الزواج سرا منذ مطلع العام الماضي، وروج البعض زواجها من قائد فرقتها الموسيقية هاني فرحات، وبعدها تم تداول شائعة زواجها سرا من المخرج مجدي الهواري الزوج السابق للفنانة غادة عادل.

وكانت أنغام قد تجاهلت شائعة زواجها سرا من الفنان حسين فهمي والتي انطلقت مطلع الأسبوع الماضي مع تكريمه بجائزة إنجاز العمر من مهرجان الأقصر للسينما الافريقية، ولكنها تلقت سؤالا مباشرا عن الشائعة أثناء حفلها الأخير في دولة الكويت، واكتفت بالرد قائلة: ضحكت.

أما الممثل المصري، فقد رد على الشائعة بشكل غير مباشر، حيث حرص على حضور كل فعاليات مهرجان الأقصر برفقة زوجته ناهد محرم، ورفض التعليق وقتها بشكل مباشر على الشائعة مكتفيا بالإشارة لخطورة الشائعات التي يتم ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق أن عبرت أنغام عن استيائها من الشائعات المتكررة حول حياتها الخاصة، ووصفت الشائعة التي أكدت ارتباطها عاطفيا بالمخرج مجدي الهواري طليق الفنانة غادة عادل، بالسخيفة، وطالبت “السخيف” الذي يتعمد نشر أخبار كاذبة عن حياتها الخاصة بالتوقف عن فعلته.

أنغام جمعتها الظروف بشكل عفوي بالمخرج مجدي الهواري أكثر من مرة في الفترة الأخيرة وكان القاسم المشترك في كل اللقاءات الفنان محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض مديرة أعمال أنغام، وحضرت كضيفة شرف على عرضه المسرحي “يا ما في الجراب يا حاوي” للنجم يحيى الفخراني وتم الاحتفاء بها على خشبة المسرح، ما دفع البعض لترويج شائعات عن ارتباطهما عاطفيا.

وقد لجأت أنغام الى خاصية الاستوري بحسابها على انستغرام قائلة: للأسف المواقع السخيفة للمرة المليون بتكتب عنى أخبار كاذبة وسخيفة زيها.. كفاية سخافة يا سخيف منك ليه.. أنغام.



وردت أنغام على الشائعات المتكررة حول وجود قصة حب جديدة في حياتها واستعدادها للزواج مجددا، وقالت أن كل هذه الشائعات وصلت وتجاهلتها حتى تتفرغ لفنها، ولكنها مستفزة جدا من التدخل في خصوصياتها، وادعاء معلومات عن حياتها الشخصية دون التأكد منها.