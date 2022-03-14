صانعا محتوى على يوتيوب.. أرادا استقطاب المشتركين فانتهيا في السجن (فيديو)

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 14 - مارس - 2022 11:02 صباحًا

يواجه ثنائي اميركي، وهما صانعا محتوى على يوتيوب، عقوبةً قد تصل الى ٧ سنوات في السجن بعدما اقتحما محلا تجاريا في بنسيلفانيا، في اطار تحدّ غريب يستمر ٢٤ ساعة بهدف جذب عدد اكبر من المشاهدات.

وأفادت “ديلي ميل” بأن الثنائي المعروف ب”سوسي و هوني”، حاولا الاختباء في احد المحلات في شباط الماضي. غير ان شرطة المقاطعة اعتقلت لاروس البالغ من العمر ٢٥ سنة، وشارلوت البالغة من العمر ٢٤ سنة في اليوم التالي.

وقد حضرت السلطات الى المحل بعدما رن جرس الانذار، لكن الشرطة لم تتمكن من تحديد مكانهما في الداخل في تلك الليلة.

وفي اليوم التالي، تمكن الموظفون، من خلال كاميرات المراقبة، من ان يتأكدوا ان رجلا وامرأة كانا داخل المحل يتجولان لساعات وهما يسجلان بهاتفيهما.

في السياق، قال أحد رجال الشرطة، ان التحقيق توسع لمعرفة ماذا كانا يفعلان في الداخل، وما اذا كان هناك نية اجرامية. لكن في الواقع، لم يقم الثنائي بسرقة اي شي، او تخريب الأغراض. ومع ذلك، سيواجهان عقوبة قد تصل الى ٧ سنوات في السجن.

وينشط الثنائي على يوتيوب من خلال تسجيل فيديوات تحتوي على مقالب، او تطبيق تحديات. وغيرها.

وفي هذا الاطار، قرر الثنائي ان يخوضا تحديًا بعنوان “تحدي ٢٤ ساعة داخل محل”، وقد نشراه على حسابهما على يوتيوب من خلال فيديو مدته ٢٦ دقيقة.

ومن خلال فيديوات كاميرا المراقبة، يظهر الشخصان وهما يتجولان داخل المحل. وبينما زعما انهما قضيا الليلة كاملة في الداخل، ذكرت الشرطة بأن كاميرات المراقبة أظهرت انهما غادرا حوالي الساعة الثالثة صباحا، قبل ان يرن جرس الانذار الذي اودى الى اعتقالهما.

الى ذلك، قال احد رجال الشرطة ان الاساءة الاكبر التي ارتكبها الثنائي، هي انهما استهانا بقدرة الشرطة على ملاحقتهما، مشيرا الى انهما “لم يخططا لإيذاء أحد، لكننا نريد التأكد بان ذلك لن يتكرر مجددا”.

الفيديو اضاف للثنائي ٤ آلاف مشترك جديد، ليرتفع عدد المشتركين في قناتهم الى ٢١ ألفا.