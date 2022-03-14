كتب امير فتحي في الاثنين 14 مارس 2022 12:50 مساءً - أحيا الفنان العراقي كاظم الساهر حفلة في مدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأميركية شهد إقبالاً كبيراً من جمهوره.
وفي مفاجأة مميّزة، صعدت حفيدتا الساهر سناء وآية بكامل أناقتهما على المسرح، فغنّتا معه أغنيته “عيد العشاق” من ألبوم “كتاب الحب”، في مشهد لافت لقيَ تفاعلاً كبيراً من الجمهور.
وتداول جمهور الساهر صوراً ومقاطع فيديو من الاحتفال، وأثنوا على براءة الطفلتين وجمالهما.
وكان الساهر أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حالته الصحية بعد شعوره بالإرهاق الشديد والدوار، ما اضطره الى الجلوس واستكمال الحفلة بالغناء على كرسي حتى يستريح قليلاً، وراح يجلس قليلاً ثم يقف مجددا ويتفاعل مع الجمهور بحب.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. حفيدتا كاظم الساهر تظهران معه على المسرح في لونس انجلوس ويشاركانه غناء “عيد العشاق” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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