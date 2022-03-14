شاهد.. البرومو الاول لمسلسل “الكبير أوي 6” رمضان 2022

كتب امير فتحي في الاثنين 14 مارس 2022 12:50 مساءً - نشرت قناة أون المصرية البرومو التشويقي الاول للجزء السادس من مسلسل “الكبير اوي” المرتقب عرضه ضمن السباق الدرامي في رمضان المقبل 2022.

وقد ظهر أحمد مكى في البرومو في شخصيتي الكبير وجوني كما تم عرض عدد من المشاهد للنجم بيومي فؤاد والذي يقدم دور الدكتور ربيع.

وتستمر مغامرات الكبير أوى وجونى وحزلقوم في أحداث الجزء السادس، حيث تعود الشخصيات الثلاثة للظهور مجددًا بعد 6 سنوات من عرض الموسم الخامس للعمل عام 2015، حيث تظهر هذه الشخصيات بعد مرورهم بالعديد من الأحداث وتكشف الأحداث حالهم في الوقت الحالى.

البداية مع “الكبير أوى” الذي أصبح ملتزما بمسئولية تربية أبنائه (العترة وجونى) ويقرر الزواج من امرأة لمراعاتهما، أما جونى فيحاول إيجاد عمل يحقق منه الربح ولذلك يقرر عمل فيديوهات على السوشيال ميديا لأهل المزاريطة، يظل الشقيق الثالث جزلقوم كما هو يتورط في العديد من المشاكل في أي مكان يتواجد فيه.

مسلسل “الكبير أوى 6” بطولة أحمد مكي، رحمة احمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، مع الاستعانة بضيف ضيوف الشرف في كل حلقتين من حلقات الجزء السادسوعدد من ضيوف الشرف منهم ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، وتأليف مصطفي صقر إخراج أحمد الجندي.

وعرض الجزء الأول من مسلسل “الكبير أوى” عام 2010، وحقق نجاحاً كبيراً وأصبح واحداً من أبرز المسلسلات الكوميدية التي يتم عرضها في شهر رمضان من كل عام، وذلك بعدما تم تقديم 4 أجزء أخرى أعوام 2011، 2013، 2014، 2015، وتدور أحداثه حول عمدة قرية “المزاريطة”، الذى اكتشف وجدود شقيقين توأم له، وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الأحوة الثلاثة.