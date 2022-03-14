الملكة إليزابيث تطلب رؤية ابنة الأمير هاري وميغان ماركل.. فهل سيحصل اللقاء قريباً؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تتوق الملكة إليزابيث لرؤية ابنة حفيدها الأمير هاري، ليليبت، شخصيّاً وهي حريصة جداً على مقابلة ابنة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، البالغة من العمر تسعة أشهر والتي تعيش في كاليفورنيا مع والديها، وذلك وفق ما كشفه المؤلّف الملكيّ بريان هوي.

وعندما سئل هوي عمّا إذا كان يعتقد أنّ الجدة وابنة حفيدها سيجتمعان قريباً، قال: “لقد سمعت من مصادر أعرفها في القصر الملكيّ أنّ الملكة ترغب بشدّة في رؤية الطفلة ليليبت”.

وتابع قائلاً: “أعتقد أنها ستحبّ ذلك، وأتساءل عمّا إذا كان سيحدث اللقاء، وأودّ ذلك بشدّة”.

وأشارت وسائل الإعلام الأجنبيّة الى أنّ الملكة التي تحتفل بيوبيلها البلاتينيّ هذا العام، لم تقابل “حفيدتها” الحادية عشرة سوى عبر الفيديو، لأنّ الأمير هاري وماركل لم يسافرا بعد الى بريطانيا بعد ولادة طفلتهما.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يقدّم فيه الأمير هاري طعناً قانونيّاً ضدّ وزارة الداخليّة بعد أن قيل له إنّه لن يُمنح “الدرجة نفسها” من الحماية الشخصيّة عند زيارته المملكة المتّحدة، على الرغم من عرضه دفع كلفة ذلك بنفسه.