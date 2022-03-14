لهذا السبب.. أخفت سكارليت جوهانسون حملها!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت الممثلة الأميركية سكارليت جوهانسون، على إبقاء حملها سرياً وبعيداً عن أعين الجمهور، لأنها تعتقد أن هناك الكثير من الأحكام والانتقادات التي يصدرها الناس حول الحمل.

وقالت النجمة، البالغة 37 عاماً، ولديها طفلان روز سبع سنوات، وكوزمو سبعة أشهر (من زوجها كولين جوست)، إنها كانت تتخذ موقفاً وقائياً أثناء حملها بسبب خشيتها من الحكم عليها من قبل الآخرين مع تغير شكل جسدها.

وأضافت: «لقد كنت أقوم بحماية كلا الحملين، حيث إنني لم أرد أن أشعر بعيون الجمهور تتابعني، وأردت أن أمتلك مشاعري الخاصة حول جسدي المتغير دون أن يخبرني الآخرون كيف يرونني، سواء كانت نظرتهم إيجابية أو سلبية.

ونقل موقع «Female First» البريطاني عن نجمة فيلم «الأرملة السوداء» أنها شعرت بتدقيق من قبل نساء أخريات، كن يصدرن بشأنها الأحكام والآمال والتوقعات، بما جعلها تعاني من بعض المشاعر الصعبة عندما كانت حاملاً بابنها.