شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى يشارك الجمهور صور جديدة من كواليس مسلسل ملف سرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان ماجد المصرى، صور له من كواليس مسلسله الجديد "ملف سرى"، الذى سيعرض على قناة DMC ، وقناة الحياة، طوال أيام شهر رمضان، بالإضافة إلى منصة "Watch it" الرقمية، والمسلسل من بطولة ماجد المصرى وهانى سلامة وعائشة بن احمد ونضال الشافعى ومن انتاج يرمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز ومن تأليف محمود حجاج واخراج حسن البلاسى.



ماجد المصرى فى كواليس ملف سرى

ماجد المصرى فى صورة جديدة من كواليس ملف سرى

وعلق الفنان ماجد المصرى، على صوره من كواليس التصوير، "من مسلسل ملف سرى.. إن شاء الله رمضان 2022"، وظهر النجم في اللقطات المصورة مرتديًا بدلة أنيقة، فيما كان يدخن السيجار في إحدى اللقطات التي تعكس جانب من الشخصية.



ماجد المصرى يدخن السيجار فى ملف سرى

وتدور أحداث مسلسل "ملف سرى" حول إنتشار عمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال المتمثلة فى عائلة "المالكي" الذى كان لهم تعاملات اقتصادية كبيرة داخل السوق المصرى من حيث عدد الشركات والمصانع الكبرى والمعروف عن هذه العائلة النزاهة والأمانة، لكن تم كشفهم عن طريق بعض الرجال الشرفاء ليقعوا تحت يد المستشار يحيى عز الدين، القاضى الذى يعتبر مثال للنزاهة والشرف.

ويتصدى المستشار يحيى عز الدين لهم ويرفض كل سبل الابتزاز، ويهددونه باهله حتى يتم قتل خطيبته فى ظروف غامضة مع أحد أفراد العائلة خارج مصر، مما يجعله يقرر ان يقضى على أسطورة عائلة المالكى الفاسدة ولكن أثناء هذه الرحلة يلتقى بمريم المالكى ابنة هارون المالكى وتبدأ رحلتهم سويا لمحاربة الفساد واظهار الحقائق.

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.