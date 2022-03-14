فن ومشاهير

شفط الدهون والإقامة فى قصور.. هدايا المرشحين لجوائز الأوسكار 2022

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن شفط الدهون والإقامة فى قصور.. هدايا المرشحين لجوائز الأوسكار 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن الجميع لن يعودوا إلى المنزل حاملين جائزة بعد حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام ، إلا أن المرشحين في حفل توزيع جوائز الأوسكار سيحصلون على حقيبة هدايا فاخرة، فحسب موقع الديلي ميل سيتم توزيع هديا من منتجات التجميل إلى علاجات التجميل والعطلات الفاخرة، بالإضافة إلى مجموعة رائعة من الأشياء الجيدة.

Turin Castle was built in 1659 and stands majestically in the heart of Scotland, now used a five-star hotel and wedding venue

FEMAIL revealed a selection of the enviable items inside this year's six-figure Oscars goodie bag - including a gift sized plot of land in the Scottish highlands (pictured)

Nominees will be gifted the 'Celebrity Arms Sculpting' liposuction treatment, which claims to achieve an instantly leaner and more toned look at Florida-based clinic Art Lipo

وتم تزويد الأكاديمية من قبل شركة Distinctive Assets للتسويق التي تتخذ من لوس أنجلوس مقراً لها بالحقائب ، وتبلغ الهديا أكثر من 100000 دولار وتتضمن جوائز زيت الزيتون المنقوع بالذهب وكرات الاستحمام الكريستالية، ومن ضمن الجوائز إقامة لمدة ليلتين في قلعة من عشر غرف نوم.

The Oscars goodie bag contains an exclusive bottle of olive oil, which has been infused with edible gold flakes (pictured)

كما تشمل الهدايا  شفط دهون الذراعين لتحقيق مظهر أكثر رشاقة ونضارة للذراعين عن طريق عملية تجميل، و علاجات التجميل تقشير الجلد بالليزر والبوتكس والحشو والعلاجات غير الجراحية مثل معالجة خطوط الوجه والتجاعيد بأسعار تراوح بين 300 إلى 600 دولار لكل جلسة علاج.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا