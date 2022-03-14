شكرا لقرائتكم خبر عن شفط الدهون والإقامة فى قصور.. هدايا المرشحين لجوائز الأوسكار 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن الجميع لن يعودوا إلى المنزل حاملين جائزة بعد حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام ، إلا أن المرشحين في حفل توزيع جوائز الأوسكار سيحصلون على حقيبة هدايا فاخرة، فحسب موقع الديلي ميل سيتم توزيع هديا من منتجات التجميل إلى علاجات التجميل والعطلات الفاخرة، بالإضافة إلى مجموعة رائعة من الأشياء الجيدة.

وتم تزويد الأكاديمية من قبل شركة Distinctive Assets للتسويق التي تتخذ من لوس أنجلوس مقراً لها بالحقائب ، وتبلغ الهديا أكثر من 100000 دولار وتتضمن جوائز زيت الزيتون المنقوع بالذهب وكرات الاستحمام الكريستالية، ومن ضمن الجوائز إقامة لمدة ليلتين في قلعة من عشر غرف نوم.

كما تشمل الهدايا شفط دهون الذراعين لتحقيق مظهر أكثر رشاقة ونضارة للذراعين عن طريق عملية تجميل، و علاجات التجميل تقشير الجلد بالليزر والبوتكس والحشو والعلاجات غير الجراحية مثل معالجة خطوط الوجه والتجاعيد بأسعار تراوح بين 300 إلى 600 دولار لكل جلسة علاج.