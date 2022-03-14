“شكرًا لكل الحب”.. نادر الأتات يضيء سماء أبو ظبي بحفل استثنائي حاشد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أضاء النجم اللبناني نادر الأتات سماء أبو ظبي، بحفل استثنائي حمل شعار كامل العدد في فندق فيرمونت – باب البحر، حيث تألق وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي اشتاق لنجم الشباب وأغنياته وحفلاته.

أشعل نادر أجواء الحفل، فترك الساهرون مقاعدهم وغنوا ورقصوا معه، كما كان لافتًا تفاعلهم مع أغنيته الجديدة “قلي وينك” التي حفظوا كلماتها رغم صدورها منذ فترة قصيرة.

ونشر نادر عبر صفحاته في مواقع التواصل الإجتماعي، صورًا من الحفل الذي أقيم بدعم من دائرة الثقافة والسياحة وعلّق قائلًا: “حفلة أبو ظبي كانت رائعة.. شكرًا لتفاعلكن ولكل الحب”.

الجدير ذكره أن أغنية نادر الأتات “قلي وينك”، تستمر بحصد التفاعل من الجمهور على السوشيل ميديا، إذ تكتسح الأغنية مواقع “إنستغرام”، و”تيك توك”، و”فيسبوك” في فيديوهات لعدد كبير من الناشطين يظهرون من خلالها وهم يقومون بحركات تعبيرية وخطوات راقصة تترجم كلمات الأغنية.

وأغنية “قلي وينك” كلمات إميل فهد وألحان وسيم بستاني وتوزيع عمر صباغ، أمّا الكليب فهو من إخراج عادل سرحان، وحقق أكثر 4 من ملايين مشاهدة منذ صدوره على قناة شركة “لايف ستايلز ستويديوز” الرسمية في موقع يوتيوب.