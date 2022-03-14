كاظم الساهر يغني لأوّل مرّة مع حفيدتيه.. فيديو يشعل الإنترنت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سرق النجم العراقي كاظم الساهر، الأنظار بظهوره لأول مرة مع حفيدتيه في حفل فني كبير خلال جولته في الولايات المتحدة الأميركية.

وتداول جمهور القيصر فيديوهات تظهره مع حفيدتيه سناء وآية ابنتي نجله وسام، في حفله بلوس أنجلوس، حيث صعدت الصغيرتان على المسرح وشاركتاه الغناء في أغنية “عيد العشاق”.

كما لاقى الفيديو تفاعلًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل، وعبر كثيرون عن إعجابهم بظهور الساهر مع حفيدتيه وحرصه على تقديمهما للجمهور ومشاركتهما الغناء معه على المسرح..

ونشر أيضاً كاظم الساهر صورة مع الصغيرتين عبر حسابه في انستغرام، وعلق عليها: “كاظم الساهر مع حفيدتيه في حفل لوس أنجلس – 12 مارس 2022″، كما نشر مقطع من الفيديو وهما تشاركانه الغناء.

كما أكدت روابط المعجبين بالفنان العراقي، أنه قام بزيارة ابنه الأكبر المقيم في أميركا هذا الشهر، وتم التقاط صورة تجمعه برفقة حفيدتيه آية وسنا.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول صور لحفيدات كاظم الساهر حيث تم نشر صورة لهم عندما كانوا أصغر سناً.

كما يعرف عن كاظم الساهر تجنبه الدائم الكشف عن الجانب العائلي من حياته، ونادرا ما يظهر برفقة أسرته.