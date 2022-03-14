مفاجأة مدويّة لجمهور ميريام فارس في رمضان 2022

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت ملكة المسرح ميريام فارس في حفل إطلاق نادي السيدات الحصري “فيت ان جلام” في مدينة دبي يوم الجمعة 11 آذار/مارس.

وكشفت ميريام على هامش الحفل عن بعض المفاجآت الفنية التي تحضرها لجمهورها في الفترة المقبلة، وقالت أنها بصدد تسجيل جزء ثانٍ من أغنية “زهرة” التي قدّمتها في رمضان الماضي، مشيرةً إلى أن النسخة الجديدة من الأغنية ستصدر في شهر رمضان المقبل.

كما صرّحت ميريام أنها ستصدر أغنية جديدة أيضًا بعد شهر رمضان دون أن تكشف عن أي تفاصيل عنها.

يذكر أن أغنية “زهرة” حققت نجاحًا كبيرًا في شهر رمضان الماضي وتصدّرت قائمة الأغنيات الأكثر رواجًا في مصر ولبنان والسعودية والإمارات وعدد من البلدان العربية.

على صعيد آخر، تحصد ميريام فارس في الفترة الراهنة نجاح أحدث أغنياتها “هذا الحلو” التي أصدرتها مؤخرًا. الأغنية ممزوجة بين الثقافتين اللبنانية والعراقية فهي أغنية عراقية بإيقاع الچوبي مع الدبكة اللبنانية، من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع، ميكس وماستر حسام الدين.