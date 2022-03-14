محمد عبده يتألق في ليلة تاريخية.. “ولهان يا أهل خورفكان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في سهرة ختام موسم “هلا خورفكان” احتفى الجمهور بالفنان محمد عبده الذي أبدع أمس الأول، خلال ليلة للطرب الخليجي الأصيل عبر باقة من أجمل أغانيه، واستمتع الحضور الكبير بأغنياته، حيث قدم “فنان العرب” وصلتين غنائيتين من أيقونات موسيقية بإحساس عال وعزف مبهر على أوتار العود.

ومنذ لحظة إطلالته على ألحان أغنية “صوتك يناديني”، شهد مدرّج خورفكان استقبالاً جماهيرياً حافلاً لـ “عرّاب الطرب”، الذي تفاعل معه الجمهور بشكل رائع، وأعرب محمد عبده عن سعادته بإحياء حفل ختام موسم “هلا خورفكان” على تحفة معمارية ووسط طبيعة خلابة وأمام إقبال كبير لمتابعيه الذين بادلهم عبارات الحب والامتنان.

وأخذ محمد عبده الحضور إلى عوالم الكلمة المعبرة واللحن الجميل عبر روائع موسيقية من أجمل ما أهدى إلى مكتبة الأغنية العربية على غرار، “الأماكن” و”كثير اشتقت” و”بنت النور” و”اختلفنا” و”نامت عيوني” و”المعاناة” و”غالي الأثمان” و”ما عاد بدري” و”شبيه الريح”.

وعلى وقع نغمات أغنية “مذهلة” حلق الجمهور مع الفنان الكبير في حالة إبداعية متفردة، بينما أشعل حماس الحضور عندما غنى “كلك نظر” ودندن من كلماتها “ولهان.. ولهان يا أهل خورفكان”، واستمر التألق الموسيقي ما بين صوت محمد عبده الطربي وإيقاع العود بطريقة أشبعت شغف الجمهور الذواق للفن في الشارقة، وفي نهاية السهرة الخالدة في الذاكرة ودع “فنان العرب” مدرّج خورفكان بأغنية “أيّوه”.

ويستضيف مدرّج خورفكان سنوياً كوكبة من أبرز الفنانين الخليجيين والعرب، كما يهدف إلى أن يكون وجهة عالمية في خريطة الفنون الكلاسيكية والمعاصرة، في إطار تعزيز الحضور الثقافي والفني للشارقة.