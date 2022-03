إليكم القائمة الكاملة للفائزين بجاوئز BAFTA 2022

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تم تقديم حفل توزيع جوائز الاكاديمية البريطانية للسينما ال 75 يوم أمس الاحد.

عاد حفل حفل توزيع جوائز الاكاديمية البريطانية للسينما BAFTA في دورته الـ75 الذي طال انتظاره، مساء اليوم، مع أقوى النجوم في صناعة السينما، وذلك في قاعة ألبرت الملكية بلندن Albert Royal Hall.

وقد عاد الحدث بشكل شخصي بعد أن أُقيم إفتراضياً العام الماضي بسبب جائحة كورونا. وقد فاز الفيلم الدرامي الغربي The Power of the Dog للمخرجة “جين كامبيون” بجائزة أفضل فيلم. بينما فاز فيلم الخيال العلمي Dune، بخمس جوائز.

أفضل فيلم: The power of Dog

أفضل فيلم بريطاني متميز: Belfast

ظهور رائع لكاتب أو مخرج أو منتج بريطاني: The Harder They Fall لـ”جيمس صموئيل” (كاتب / مخرج) و”بوعز ياكين” (كاتب أيضاً)

أفضل فيلم بلغة غير الإنجليزية: Drive my car

أفضل فيلم وثائقي: Summer of Soul

أفضل فيلم رسوم متحركة: Encanto

أفضل مخرج: “جين كامبيون” عن فيلم The Power of the Dog

أفضل سيناريو أصلي: Licorice Pizza

أفضل سيناريو مقتبس: Coda

أفضل ممثلة: “جوانا سكانلان” عن فيلم After Love

أفضل ممثل: “ويل سميث” عن فيلم King Richard

أفضل ممثلة مساعدة: “أريانا ديبوس” عن فيلم West Side Story

أفضل ممثل مساعد: تروي كوتسور عن فيلم Coda

أفضل موسيقى تصويرية: Dune

أفضل كاستينغ: West Side Story

أفضل تصوير سينمائي: Dune

أفضل مونتاج: No Time to Die

أفضل تصميم الإنتاج: Dune

أفضل تصميم أزياء: Cruella

أفضل مكياج وشعر: The Eyes of Tammy Faye

أفضل صوت: Dune

أفضل مؤثرات بصرية خاصة: Dune

أفضل الرسوم المتحركة البريطانية القصيرة: Do Not Feed the Pigeons

أفضل فيلم بريطاني قصير: The Black Cop

جائزة النجم الصاعد (تصويت الجمهور): “لاشانا لينش”