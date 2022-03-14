إليكم القائمة الكاملة للفائزين بجاوئز BAFTA 2022

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تم تقديم حفل توزيع جوائز الاكاديمية البريطانية للسينما ال 75 يوم أمس الاحد.
عاد حفل حفل توزيع جوائز الاكاديمية البريطانية للسينما BAFTA في دورته الـ75 الذي طال انتظاره، مساء اليوم، مع أقوى النجوم في صناعة السينما، وذلك في قاعة ألبرت الملكية بلندن Albert Royal Hall.
وقد عاد الحدث بشكل شخصي بعد أن أُقيم إفتراضياً العام الماضي بسبب جائحة كورونا. وقد فاز الفيلم الدرامي الغربي The Power of the Dog للمخرجة “جين كامبيون” بجائزة أفضل فيلم. بينما فاز فيلم الخيال العلمي Dune، بخمس جوائز.
أفضل فيلم: The power of Dog
أفضل فيلم بريطاني متميز: Belfast
ظهور رائع لكاتب أو مخرج أو منتج بريطاني: The Harder They Fall لـ”جيمس صموئيل” (كاتب / مخرج) و”بوعز ياكين” (كاتب أيضاً)
أفضل فيلم بلغة غير الإنجليزية: Drive my car
أفضل فيلم وثائقي: Summer of Soul
أفضل فيلم رسوم متحركة: Encanto
أفضل مخرج: “جين كامبيون” عن فيلم The Power of the Dog
أفضل سيناريو أصلي: Licorice Pizza
أفضل سيناريو مقتبس: Coda
أفضل ممثلة: “جوانا سكانلان” عن فيلم After Love
أفضل ممثل: “ويل سميث” عن فيلم King Richard
أفضل ممثلة مساعدة: “أريانا ديبوس” عن فيلم West Side Story
أفضل ممثل مساعد: تروي كوتسور عن فيلم Coda
أفضل موسيقى تصويرية: Dune
أفضل كاستينغ: West Side Story
أفضل تصوير سينمائي: Dune
أفضل مونتاج: No Time to Die
أفضل تصميم الإنتاج: Dune
أفضل تصميم أزياء: Cruella
أفضل مكياج وشعر: The Eyes of Tammy Faye
أفضل صوت: Dune
أفضل مؤثرات بصرية خاصة: Dune
أفضل الرسوم المتحركة البريطانية القصيرة: Do Not Feed the Pigeons
أفضل فيلم بريطاني قصير: The Black Cop
جائزة النجم الصاعد (تصويت الجمهور): “لاشانا لينش”