هيفاء وهبي حديث السوشيال ميديا.. إطلالة جديدة تفيض جمالًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تألقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بصور جديدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”، أطلّت من خلالها كعادتها بجمالها وأناقتها ورشاقتها اللافتة.

واختارت هيفاء إطلالة أنيقة جدًا لإحياء حفل زفاف ضخم في القاهرة، إذ تألقت بفستان من اللون الأسود مميّز بتصميمه، أظهر رشاقتها وتركت شعرها منسدلا على كتفيها في لقطات عفوية.

وخطفت هيفاء الأنظار بجمالها، فبدت تضج أنوثة وجمالاً، وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل واسع ونالت إعجاب الآلاف منهم فتصدّرت الترند خلال فترة قصيرة، حيث تركوا لها الكثير من التعليقات التي أثنت على جمالها الدائم في مختلف الإطلالات واللوكات.

يذكر أن هيفاء وهبي تعيش نشاطًا فنيًا كبيرًا إذ تنشغل في الفترة الراهنة بتصوير مشاهد فيلمها الجديد، وجرى التصوير في العاصمة الفرنسية باريس مطلع شهر يناير الماضي.

كما أحيت هيفاء وهبي عددًا من الحفلات بين مصر والإمارات والمكسيك، وتستعد في الفترة المقبلة لطرح أغنية جديدة من ألبومها المرتقب صدوره قريبًا.