انفصال محمد الشرنوبي ورندا رياض.. حقيقة أم شائعة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت في الساعات الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي أخبارًا حول انفصال الفنان المصري محمد الشرنوبي عن زوجته راندا رياض بعد حوالي عام ونصف من الزواج.

وبحسب الأخبار، أكد مصدر مقرب من محمد الشرنوبي وراندا رياض انفصال الثنائي والذي حدث منذ حوالي شهر بعد عدة خلافات ولكنه نفى وقوع الطلاق بينهما، مؤكدًا أن المشاكل لم تصل إلى حد الطلاق حتى الآن.

كما أن محمد الشرنوبي وراندا رياض يلتزمان الصمت حول الموضوع ولم يطلق أي منهما تصريحًا رسميًا بشأن انفصالهما للآن، بينما لاحظ الكثير حذف راندا صورها مع محمد الشرنوبي، من عن حسابها على انستغرام لكنها ما زالت تتابعه.

يذكر أن آخر ظهور للثنائي كان خلال العرض الخاص لفيلم “فرق خبرة” العام الماضي .