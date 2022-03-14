شكرا لقرائتكم خبر عن ارتباط كل شهرين.. 4 نساء فى حياة كانى ويست منذ انفصاله عن كيم كاردشيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن المغنى العالمى كاني ويست لا يفوت فترة إلا ويرتبط بصديقة جديدة يدخل معها في قصة غرامية وارتباط منذ انفصاله عن زوجته السابقة كيم كاردشيان، إذ أنه لم يجد ضالته إلى الآن في شخصية تتمكن من تعويضه عن زوجته التي ارتبط بها طوال سنوات قبل انفصالهما العام الماضى في خطوة صدمت الكثيرين من محبيهما، مثلما يظهر في الفترات القصيرة الذى عاشها كاني بصحبتهن، مثلما يظهر خلال السطور التالية الذى نستعرض فيها ثلاثة حبيبات ارتبط بهن كاني ويست.



كانى مع كيم

كاني ويست وإرينا شايك

فى يونيو من العام الماضى تصدرت أخبار ارتباط إيرينا شايك مع كاني ويست المواقع الأجنبية مؤخرًا، وذلك بعد تم تأكيد علاقتهما بواسطة صور تم التقاطهما للثنائى معًا، وهو الأمر الذى دعا موقع ديلى ميل إلى تسليط الضوء على حكاية العلاقة بين الاثنين وكل تفاصيلها خلال تقرير نسرده في السطور التالية.



ايرينا شايك

الحكاية بين الثنائى بدأت قبل ثلاثة شهور وفقًا لموقع الديلى ميل، حيث أكد أن العلاقة بدأت بالتزامن مع انفصال كيم كاردشيان عن كاني ويست، حيث لم يأخذ الأخير وقتاً طويلاً لنسيان فترة زواجه من كيم.

كاني ويست وعارضة الأزياء فينيتريا

في نوفمبر من العام الماضى، فاجأ كانى ويست الجميع بمواعدة عارضة الأزياء فينيتريا، وذلك بعدما ظهرا سويًا معًا أثناء مشاهدة مباراة في كرة السلة.

وأكد تقرير موقع Page Six وقتها أن الأمر بات علنياً للمرة الأولى بعد فترة من التكهنات حول ارتباط الثنائى بعلاقة معاً، إلا أن التقرير لم يذكر موعد بدء العلاقة، وكيف بدأت بين الثنائى قبل انتهاء العلاقة سريعاً.



عارضة الأزياء فينيتريا مع كانى ويست

جوليا فوكس وكانى ويست

بعدها في شهر يناير من العام الجارى، ظهر كاني ويست في صورة جديدة تثبت دخوله في علاقة جديدة، ظهر برفقة جوليا فوكس، وهي الصورة التي لفتت الانظار حسبما نشر موقع entertainmenttonight، ثم تطور الأمر إلى قصة حب ظهرت في كليب قبل ان يتم الانفصال سريعاً.



كانى ويست وجوليا

تشاني جونز وكانى ويست

وحالياً كشف تقرير الديلي ميل عن استمتاع المغنى كاني ويست بوقته بصحبة أحدث صديقاته منذ انفصاله عن زوجته السابقة كيم كارداشيان، وهي تشاني جونز، وفقاً لما ذكره التقرير الذى أكد أنهما ظهرا في حالة معنوية جيدة خلال مباراة ميامي هيت ضد مينيسوتا تمبروولفز ضمن فاعليات الدوري الاميركي للمحترفين في ميامي.