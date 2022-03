شكرا لقرائتكم خبر عن سكورسيزى وسبيلبرج وجيمس كاميرون.. أيقونات إخراج هوليود فى سن الـ70 ومكملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دومًا ما يعتبر المخرجين أمثال مارتن سكورسيزي وستيفن سبيلرج بمثابة ايقونات في عالم هوليود لمساهمتهم الكبيرة في تطوير السينما العالمية، مثلما يظهر مع مسيرتهم الطويلة المميزة، ومع صنعهم لنجوم كبار ساهموا بلمستهم في تطورهم إلا أنهم ومع مرور السنوات يبدوا أنهم لم يشبعوا إلى الآن خاصة أن عام 2022 يعتبر محوري بالنسبة لهم مع انشغالهم طوال العام بصناعة أكثر من ملحمة فنية ينتظرها جمهورهم بشغف كبير.

مارتن سكورسيزي

رغم اقترابه من سن الثمانين، إلا أن سكورسيزي ينشغل بأكثر من مشروع سينمائى آخرها تعاقده على فيلم يسلط الضوء على السيرة الذاتية للعازف الشهير Jerry Garcia.

أيضًا ينتظر محبى سكوريزي فيلم Killers of the Flower Moon في أوكلاهوما في عشرينيات القرن الماضي، حيث يصور القتل المتسلسل لأعضاء Osage Nation الغنية بالنفط، وهي سلسلة من الجرائم الوحشية التي عُرفت باسم Reign of Terror.

ولا يقتصر نشاط سكورسيزي الفني على الأعمال السينمائية، إذ أنه يستعد أيضاً لمسلسل من بطولة كيانو ريفز في سلسلة جديدة من تأليف سكورسيزي، العمل الجديد سيكون مستوحى من كتاب The Devil In The White City، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".



مارتن سكورسيزي يتوسط الباتشينو وروبرت دى نيرو مارتن سكورسيزي يتوسط الباتشينو وروبرت دى نيرو



صورة من فيلم تاكسى درايفر فى السابق

كشفت العديد من التقارير الأجنبية عن رغبة المخرج العالمي ستيفن سبيلبرج الذى تخطى عامه الـ 70 في إخراج فيلم جديد، يتمحور حول شخصية سبق وتم تقديمها خلال فيلم مميز نهاية الستينات، وتحديداً عام 1968 بفيلم McQueen Bullitt، حيث أكد تقرير موقع ديلي ميل مؤخرًا أن المخرج الكبير الذى أخرج أكثر من ايقونة سينمائية لديه نية في انتاج العمل أيضاً، وبدأ التحضيرات بخصوص مشروعه الجديد.



ستيفن سبيلبرج

وذكرت المصادر التي اطلعت موقع الديلي ميل حول الأمر أن المخرج ستيفن سبيلبرج كان يدرس فكرة العمل على قصة جديدة تركز على فرانك بوليت بطل الفيلم الشهير، إذ انخرط طوال فترة طويلة من المفاوضات مع ملكية ماكوين للخروج بالمشروع إلى النور.

جيمس كاميرون

اما مخرج افلام Titanic و Aliens و The Terminator فيستعد هو الآخر لرائعة ينتظرها محبيه من خلال جزأين من سلسلة افاتار من المفترض عرض أحدهم نهاية العام الجارى.