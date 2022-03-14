نبيلة عبيد تنعى أنيسة حسونة: "حبيبة الأطفال المقاتلة "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة نبيلة عبيد، الدكتورة أنيسة حسونة الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، وعضو مجلس النواب السابق، التي رحلت عن عالمنا بعد معاناة استمرت لسنوات مع مرض السرطان.

وكتبت نبيلة، عبر حسابها على إنستجرام: "وداعا أنيسة حسونة.. حبيبة الأطفال ومقاتلة المرض، الله يرحمها ويكافئها على جزاء أعمالها للخير والإنسانية".

وتوفيت اليوم الأحد، الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، وعضو مجلس النواب السابق، بعد معاناة استمرت لسنوات مع مرض السرطان.

وكانت الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس، ظهرت قبل يومين في احتفالية "المرأة المصرية"، حيث كانت ضمن السيدات اللاتي تم تكريمهن من قبل السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.