"شرفت إني أكون صديقة قريبة منها".. يسرا تنعى أنيسة حسونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة الكبيرة يسرا، الدكتورة أنيسة حسونة الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، وعضو مجلس النواب السابق، التي رحلت عن عالمنا بعد معاناة استمرت لسنوات مع مرض السرطان.

وكتبت يسرا، عبر حسابها على إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحلت عنا الصديقة العزيزة وحبيبة الكل أنيسة حسونة رمز من رموز العطاء والخير.. سيدة فاضلة روحها جميلة مليئة بالعطاء والعزيمة والروح الحلوة".

وأضافت: "مهما كانت الظروف فضلت هي في مقدمة الخير، من أطيب وأنقى الناس.. شرفت إني أكون صديقة قريبة منها، ربنا يصبرنا على فراقك ويجعل كل حاجة عملتيها في ميزان حسناتك.. خالص العزاء للأسرة جميعا".

وتوفيت أمس الأحد، الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، وعضو مجلس النواب السابق، بعد معاناة استمرت لسنوات مع مرض السرطان.

وكانت الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس، ظهرت قبل أيام في احتفالية "المرأة المصرية"، حيث كانت ضمن السيدات اللاتي تم تكريمهن من قبل السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.