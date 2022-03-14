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القناة العارضة للموسم الثاني من برنامج "العرافة" في رمضان 2022

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت قناة "المحور" عرض الموسم الثاني من برنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، بشكل حصري، خلال شهر رمضان 2022.

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول العام الماضي على شاشة "المحور"، واستضافت من خلاله كبار نجوم الفن والرياضة والإعلام.

وكان من أبرز نجوم الموسم الأول: الكاتب الصحفي مفيد فوزي والمخرج محمد سامي، والنجوم: مي عمر ونسرين أمين ومحيي إسماعيل وعمرو مصطفى، ومن نجوم كهربا وإبراهيم سعيد وشادي محمد وغيرهم.

ويعد برنامج "العرافة" امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، التي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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