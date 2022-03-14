القناة العارضة للموسم الثاني من برنامج "العرافة" في رمضان 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت قناة "المحور" عرض الموسم الثاني من برنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، بشكل حصري، خلال شهر رمضان 2022.

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول العام الماضي على شاشة "المحور"، واستضافت من خلاله كبار نجوم الفن والرياضة والإعلام.

وكان من أبرز نجوم الموسم الأول: الكاتب الصحفي مفيد فوزي والمخرج محمد سامي، والنجوم: مي عمر ونسرين أمين ومحيي إسماعيل وعمرو مصطفى، ومن نجوم الرياضة كهربا وإبراهيم سعيد وشادي محمد وغيرهم.

ويعد برنامج "العرافة" امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، التي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين.