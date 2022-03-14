ما الأسباب التي دفعت الملكة اليزابيت الى حظر تناول “المحار” في القصر؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 مارس 2022 10:09 صباحاً - منذ 42 دقيقة

تمتنع الملكة اليزابيث الثانية عن تناول “المحار” كما أنها منعت جميع أفراد الأسرة من تناوله داخل القصر وخارجه.

في التفاصيل،كشف طاه ملكي سابق يدعى دارين ماكغرادي، أن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، تخشى تناول المحار البحري، كما أنها منعت بقية أفراد العائلة الملكية من تناوله.

ولفت الطاهي، إلى أن الملكة البالغة من العمر 95 عاما أمرت بإزالة المحار كليا من قائمة الطعام في القصور الملكية، ومنعت جميع أفراد الأسرة من تناوله حتى خارج القصر.

وقد فّسر الأمر هذا القرار بعدّة طرق، وفق صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، إذ يعتقد بعض الناس أن حظر المحار ”المحفوف بالمخاطر“ يتعلق بسمعته كمصدر للتسمم الغذائي، إذا لم يتم طهيه بشكل صحيح أو لم يكن طازجًا، وقد تم تأكيد ذلك من قبل كبير الخدم الملكي وخبير آداب السلوك في القصر جرانت هارولد، الذي قال: ”عند تناول الطعام، يتعين على العائلة المالكة توخي الحذر مع المحار، لذلك لن تجد هذا عادة في قائمة الطعام الملكية“.

ووفق الصحيفة، فلدى الملكة إليزابيث قائمة بالأطعمة التي يتم تمريرها لأفراد الأسرة مع تحذير لتجنب تناولها في الخارج أو خلال الزيارات والجولات الرسمية، كاشفةً أن بعض هذه الأسباب هي لتجنب ”الفوضى“ ورائحة الفم الكريهة بشكل محرج، وهناك أسباب أخرى لعدم وجود بعض الأطعمة في القائمة، لافتة إلى أنه في كتابه عن العائلة الملكية عام 2005، كشف الكاتب بيتر بيجوت، أن سرطان البحر هو أيضا خارج قائمة الطعام في القصور الملكية لأسباب صحية.

وكشف في كتابه أنه يتم تشجيع أفراد العائلة المالكة أيضًا على تجنب تناول اللحوم النادرة وشرب ماء الصنبور.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تحظر الملكة أيضا بعض الأطعمة المفضلة في وقت العشاء لأسباب أقل خطورة على الحياة أيضًا.

ولم يقتصر الأمر على المحار وحسب، اذ ان الملكة حظرت تناول المعكرونة بالطماطم، أحد اشهر الأطباق في العالم، نظرا لأن معكرونة السباغيتي وصلصات الطماطم تعتبر ”فوضوية“، ويمكن أن تحمل خطر إتلاف مظهر الملكة أثناء تناول الطعام.

وقالت الصحيفة: ”في الوقت نفسه، الثوم له آثار جانبية محرجة إلى حد ما، فهو يشتهر برائحته الكريهة، ولهذا يحظر تناوله في القصر بشكل رسمي“.