بديع أبو شقرا لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: الدراما اللبنانية البحتة مهددة بالتوقف

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 مارس 2022 10:09 صباحاً - منذ 34 دقيقة

يخوض الممثل اللبناني بديع أبو شقرا أكثر من مشروع درامي، وقبل أيام انتهى من تصوير دوره في مسلسل ” للموت٢” الذي سيعرض في رمضان المقبل.

وعن دوره في هذا العمل يقول بديع أبو شقرا لـ”صوت بيروت إنترناشونال” أتابع تطور شخصية رجل الأعمال أمير الذي سيحرك الأحداث هذه المرة على نطاق أوسع بكثير من الجزء الأول وهو أمام خيار صعب إما الانتقام أو يعود ليجدد عهد الحب مع “سحر” (ماغي بوغصن).

وأضاف بديع أن الحب لا ينتهي وهو الوحيد الذي يجعل الانسان يعيش رغم الاغراءات المادية. وعن تواجده في الوقت الراهن في تركيا يؤكد أبو شقرا أنه يشارك في مسلسل عربي مشترك مأخوذ عن عمل تركي وينتمي المسلسل إلى الأعمال الدرامية البوليسية، ويتمحور حول جريمة ارتكبت ولكن خيوطها متشعبة وغامضة وأشخاص كثر يدهم ملطّخة بها وهو من إنتاج “mbc studios”، حيث خصصت موازنة ضخمة لتنفيذه.

وعن مشاركته في أعمال منصات قال” شاركت حتى الان في ٦ مسلسلات عرضت على منصة ” شاهد” ومنها fixer و البريئة وصولا إلى ” هروب” وقريبا ” للموت ٢” وتعتبر هذه الأعمال مفيدة جدا للممثل اللبناني لأنها ستساعده في المستقبل. وعن الدراما اللبنانية البحتة يشير أنها تعاني من أزمة كبيرة ومهددة بالاقفال بسبب الظروف الصعبة التي سيمر بها البلد فضلا عن غياب الدولة عن دعم قطاع الفن والثقافة ما يؤثر سلبا على الانتاج اللبناني.

ويضيف ” لذا علينا أن نحيي الشركات اللبنانية مثل ” صباح إخوان” و” إيغل فيلمز” على الانتاجات العربية المشتركة حيث أن الممثلين اللبنانيين يحدون فرص عمل وإلا سيجلسون بالبيت دون أي عمل يذكر. أما كيف يدخل بالشخصية فيقول “تعلّق البحث بدايةً في الحالة النفسية للشخصية وبالمعلومات العلميّة التي يمتلكها الممثل ليؤدي دوره من دون أخطاء. بالنسبة لي التمثيل بمثابة ولد يلعب “بيت بيوت” ويصدّق نفسه، فيكون حرّاً ومتحرّراً من المحظورات.

العملية بسيطة لكنها مقترنة بتصديق ما تقدّمه. أحياناً يقوم الممثل بأبحاث عدة وتحضيرات مختلفة لكنّه يرميها كلّها خلف ظهره في موقع التصوير ويطلق العنان لإحساسه وعفويّته.