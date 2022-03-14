شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حب بين تارا عماد وأحمد داود فى مسلسل "suits بالعربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجمع قصة حب بين الفنانة تارا عماد والفنان أحمد داود فى مسلسل "suits بالعربى"، المقرر أن يعرض فى موسم دراما رمضان المقبل، والذى يتم تصويره حاليًا ويعرض حصريًا على قناة cbc ومنصة WATCH IT، ودخل مخرج العمل معسكر مغلق منذ أيام للانتهاء من تصوير مشاهده حيث تم رفع ساعات التصوير إلى 18 ساعة يوميًا.



تارا عماد واحمد داوود

مسلسل "suits بالعربى" هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكى الشهير "suits" الذى تم عرض أول مواسمه عام 2011، والعمل سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وبطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش وعدد آخر من الفنانين.

ودارت أحداث النسخة الأمريكية حول "مايك روس"، الشاب الذكى الطموح الذى لم يكمل دراسته الجامعية، إلا أن المصادفة تشاء أن ينجح فى كسب ثقة المحامى الشهير "هارفى سبيكتر"، فيقوم الأخير بتعينه مساعدًا له فى الشركة الكبيرة التى يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التى قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.

من ناحية أخرى، انتهى الموسيقار هشام خرما من وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل ويخوض خرما تجربة موسيقية جديدة عبر المسلسل المنتظر، الذى يعد النسخة العربية والمصرية الأولى من المسلسل الأمريكى العالمى "Suits"، الذى حقق نجاحا جماهيريًا عالميا على مدار تسع مواسم، وتدور أحداثه داخل عالم المحاماة والقضايا والمحاكم.